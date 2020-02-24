Vergi Haftası kutlamaları başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Atatürk Anıtına Tavşanlı Vergi Dairesi çalışanları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de katılımı ile çelenk sunumunda bulundular.

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Balkan, Vergi haftası ile ilgili konuşma yaptı ve bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını bildirdi.Tavşanlı İlçe Vergi Dairesi Müdürü Faruk Balkan, "Her yıl kutlamakta olduğumuz vergi haftasının 31.'sini bu yıl 24 Şubat - 01 Mart 2020 tarihleri arasında kutluyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”dedi.