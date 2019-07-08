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Veteriner Hekim, işyerinin önünde sokak hayvanlarını besliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de serbest Veteriner Hekim olarak çalışan Mustafa Deniz, işyerinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de serbest Veteriner Hekim olarak çalışan Mustafa Deniz, işyerinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.


Peygamber Efendimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mustafa Deniz,” Sevgili Peygamberimiz, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklayarak, onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, korunmasını, merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Ben de yıllardan beri işyerimin önüne gelen kedi ve köpeklere süt ve yiyecek vererek besliyorum. Bazıları sürekli gelip gidiyor, bazıları ise karnı doyduktan sonra bir daha gelmiyor. İşyerimin yanına kedi evi yaparak buraya gelen kedilere yaz, kış yiyecek veriyorum. Peygamberimizin buyurduğu gibi; “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır” diye konuştu.

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