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Vişnenin kilo fiyatında 9 yılda 50 kuruş artış oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 2 TL’den almaya başlaması vişne üreticilerini memnun etmedi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 2 TL'den almaya başlaması vişne üreticilerini memnun etmedi.


Bu yıl vişne alımlarına 2 TL'den başlanmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen vişne üreticileri,” 2011 yılında vişnenin kilosunu 1.50 TL'den sattık. Maliyetler sürekli artarken, vişne fiyatlarında 9 yılda 50 kuruş artış olması vişne üretimini sekteye uğratacaktır. Korona virüs (Covid-19) sürecinde vişne toplamak için işçi bulmamız zaten zor. İşçi bulsak bile tüccarın verdiği fiyat çalıştıracağımız işçinin yevmiyesini karşılamaz. Bu nedenle ihtiyaç fazlası vişneleri dalında çürümeye bırakmak zorunda kalacağız ” dediler.

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