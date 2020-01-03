İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybolcu kızlardan 3 kupa

Okul sporları voleybol Kütahya il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 2019 yılındaki spor başarılarının ardından 2020 yılına voleybolda kazanılan başarılarla başladıklarını ifade etti. Sapmaz, “Okul sporları genç ve yıldız kızlar Kütahya il şampiyonasında, Simav Osmanbey Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 1'inci, Simav Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı 2'inci, Simav Beyce Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 3'üncü oldular. Başarılı genç ve yıldız voleybolcularımızı, öğretmenlerini, okul yönetimlerini tebrik eder, sürdürülebilir spor başarıları dileriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.