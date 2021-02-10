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Yaban hayatına yem desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.


Kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü doğadaki hayvanlara yonca, saman, yulaf ve buğday bırakarak, onlara sahip çıktı.


Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Saraycık Köyü, Karasivri tepe mevkinde yapılan yemleme çalışmasına katılan Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktıklarını, yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmalarının devam edeceğini ve bu çalışmaların hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Polat, vatandaşların da kış şartlarında en azından sokaktaki hayvanlara karşı duyarlı olmalarını ve bu zorlu koşullarda bir kap su bir kap mama bırakarak onlara destek olmalarını istedi.

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