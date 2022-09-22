Yabancı öğrenciler Kütahya'ya hayran kaldı

Erasmus projesi ile Kütahya'ya gelen İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen 6 öğretmen ve 14 öğrenci,

Kütahya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bölümleri ziyaret ederek atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde bir hafta boyunca Kütahya'da çeşitli ziyaret ve geziler gerçekleştirecek olan öğrenciler Kütahya'ya hayran kaldı.

Okul bünyesinde 4 ayrı bölümde atölye çalışması ve kaynaşma programları gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Hasan Düzgün, “Avrupa Birliği Erasmus projesi ile mesleki eğitimde proje tabanlı öğrenme projelerimizde İtalya, İspanya ve Polonya'dan 6 öğretmen ve 14 öğrenci okulumuza geldiler. Okulumuzda 4 tane alan mevcut Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Tesisat ve İklimlendirme alanı mevcuttur. Bu bölümlerinde yurt dışından gelen öğrencilerimize burada uygulamalı eğitim gösteriyoruz. İlk olarak inşaat teknolojisi bölümümüzde daha önceden hazırlanmış çerçeveyi boyadılar, daha sonra motorlu araçlar ve elektrik ve elektronik bölümlerinde ise uygulamalı eğitim faaliyeti yürüttüler. 1 haftalık programın bugün 4. günü ile devam ediyor. Biz bu AB Erasmus projemizi Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortaklaşa yapmıştık. Yabancı misafirlerimiz daha sonra İstanbul'daki gezinin ardından hafta sonu da ülkelerine uğurlayacağız” dedi.

Proje çerçevesinde Kütahya'da çeşitli çalışma ve ziyaretlerde bulunan öğrenciler ise Türk insanının çok nazik olduğunu, Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve Kütahya'yı ve Frig vadisinden çok etkilendilerini söylediler.