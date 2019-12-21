Yabanc? uyruklu ??rencilerin ?stiklal mar?? co?kusu

K?tahya’n?n Simav il?esinde, Anadolu ?mam Hatip Lisesi M?d?rl??? taraf?ndan haz?rlanan ?Hakk?n Sesi Mehmet Akif’ program?nda, yabanc? uyruklu ??renciler taraf?ndan okunan ?stiklal mar??, dinleyenlere co?kulu anlar ya?att?.
K?tahya'n?n Simav il?esinde, Anadolu ?mam Hatip Lisesi M?d?rl??? taraf?ndan haz?rlanan ?Hakk?n Sesi Mehmet Akif' program?nda, yabanc? uyruklu ??renciler taraf?ndan okunan ?stiklal mar??, dinleyenlere co?kulu anlar ya?att?.
Simav Anadolu ?mam Hatip Lisesi M?d?r Ba?yard?mc?s? Tamer ??nk?'?n?n a??l?? konu?mas? ve 12'inci s?n?f ??rencisi Ercan Co??un taraf?ndan okunan Kur'an-? Kerim tilavetinden sonra, ??renci Meryem Babayeva taraf?ndan Mehmet Akif Ersoy'un B?lb?l ?iiri okundu.
?stiklal mar??, Milli E?itim Bakanl???n?n haz?rlad??? proje kapsam?nda Simav Anadolu ?mam Hatip Lisesinde ??renim g?ren yabanc? uyruklu ??renciler taraf?ndan okundu. ?zleyenlerden b?y?k takdir ve alk?? toplayan etkinli?in ard?ndan, ??renciler taraf?ndan haz?rlanan foto?raf ve ebru sergisiyle program sona erdi.
Simav Anadolu ?mam Hatip Lisesi konferans salonunda icra edilen programa Simav Belediye Ba?kan Vekili Fatih Kalay, ?l?e Milli E?itim ?ube M?d?rleri Resul ?atal ve ?zg?r Y?ld?z, Dumlup?nar ?niversitesi Simav Meslek Y?ksekokulu M?d?r? Prof. Dr. R??t? G?nt?rk?n , AK Parti Simav ?l?e Ba?kan? Ahmet Kulat, Milliyet?i Hareket Partisi ?l?e Ba?kan? Bayram Y?lmaz, Anadolu ?mam Hatip Lisesi M?d?r? Dursun G?lseren, okul m?d?rleri, ??retmenler ve ??renciler kat?ld?.