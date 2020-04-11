İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.


Tavşanlı Yaylacık ormanlarının yüksek kesimlerinde vatandaşların zaman zaman gördükleri yılkı atları, orman işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüler halinde dolaşan yılkı atları, geçmişte sahipleri tarafından bakılamadığı için ormanlık alanlara bırakıldığı biliniyor. Yılkı atlarını daha önceleri de Domaniç ve Tavşanlı ormanlarında gören ancak görüntüleyemeyen vatandaşlar, atların her yıl çoğaldığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.