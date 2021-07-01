Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, haftanın çarşamba günleri kurulan balık pazarında yahnilik sazan balıkları yoğun ilgi gördü.

Bölgenin gölet ve barajlarından tuttuğu sazan balıklarını satışa sunan balıkçı Erdoğan Tuna (45), vatandaşların yahnilik sazan siparişlerini bir hafta önceden aldığını belirtti.

Balıkçı Tuna “ Sazan balığını olta ile tutmak tecrübe ister. Balığın temizlenmesi, parçalanması ve yahni olarak pişirilmesi de ustalık ister. Müşterilerimize sazan yahnisinin yapılışını en ince noktasına kadar anlatıyorum. Sazan balığının fırında yahnisini yaparken, özellikle kuru soğan ve maydanoz kullanılması, lezzeti açısından çok önemlidir” dedi.

Yahnilik sazan balığının kilosunun 25 TL'den satıldığı belirtildi.