İhlas Haber Ajansı

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Yakalanan şahıs zehir taciri çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir suçtan arandığını belirleyerek gözaltına aldığı şahıs zehir taciri çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir suçtan arandığını belirleyerek gözaltına aldığı şahıs zehir taciri çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Asayiş Büro ekipleri, firari olan A.Ç.'yi yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı. Tedirgin tavırları ile dikkat çeken şahsın aracında 60 adet extacy hap, 6 gram metanfetamin, 25 gram bonzai ele geçirildi. Başka bir suçtan aranırken uyuşturucu ile yakalanan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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