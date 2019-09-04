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Yalçın ve Dündar'a veda

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kütahya Vali Yardımcılığından Mersin Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın ile emekliye ayrılan Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar onuruna Kütahya Valisi Ömer Toraman tarafından veda yemeği düzenlendi.


Yemeğe Vali Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Arif Yalçın, Ali Bezirgan, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz katıldı.


Vali Ömer Toraman, görev yeri değişen Vali Yardımcısı Arif Yalçın ve emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ile uyum ve ahenk içerisinde çalıştıklarını belirterek Kütahya'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Veda yemeği, hediye takdimiyle sona erdi.

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