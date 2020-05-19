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Yamaç paraşütü ile Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut tarafından Türk bayraklı kutlama uçuşu yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut tarafından Türk bayraklı kutlama uçuşu yapıldı.


Simav'ın bin 760 metre yüksekliğindeki Aksu take off'dan uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Akbulut, havada dev Türk Bayrağı açtı. Etkinlik, Simav'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ilgiyle izlendi. Türk bayraklı uçuştan onur duyduğunu belirten Akbulut yaptığı açıklamada, “Türk Bayrağını göklerde dalgalandırmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadık ve izleyenlere de yaşattık. ‘Ne Mutlu Türk'üm diyene” dedi.

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