Yan yatan direkler ne zaman düzeltilecek

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çamköy ile Gökağaç köyleri arasındaki telefon direklerinin ilginç hali, görenleri gülümsetiyor.

Vatandaşlar, direklerin düzeltilerek nizami bir hal almasını istiyor. Vatandaşlar, bunun için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Vatandaşlar, "Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmelerini istiyoruz" şeklinde konuştular.