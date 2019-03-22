Yanan alana gelir getirici fidanlar dikildi

Kütahya'nın Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde yanık alana gelir getirici fidanlar dikildi.

Çukurca Beldesinde 10 Eylül 2017 yılında meydana gelen yangın sonucu tahrip olan alanda belde halkına gelir getirici fidan olarak 2 bin 500 adet ceviz, badem ve dut fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Belde halkının kadınları tıpkı yangında olduğu gibi fidan dikiminde de seferber olup çalışanlara gözleme yaptı. İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, yaptığı açıklamada, "Bu alan 2017 Eylül ayında talihsiz bir yangın neticesinde yok oldu. Yangında Domaniçliler, köylülerimiz büyük fedakarlıklarla bu yangında mücadeleye giriştiler. Aynı şekilde köylü kadınlarımızda o gün burada yangınla mücadele eden ekiplerimize yiyeceğini hazırlıyordu. Bugün yaralarımızı sarmak adına bu bölgede fidan dikimi yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 adet dut, ceviz ve badem fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Umarım ilerleyen yıllarda bu alan hak ettiği yeşile bürünür ve yaralarımız sarılır." dedi.