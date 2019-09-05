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Yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye Emet ilçesi Kocakıran mevkiinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otluk ve küçük ağaçların bulunduğu mevkide çıkan yangın, Dere mahallesindeki evlere sıçramadan Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.


Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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