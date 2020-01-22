İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın gönüllülerine eğitim

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında 57 Yangın Gönüllüsüne eğitim verildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında 57 Yangın Gönüllüsüne eğitim verildi.


Gediz'e bağlı orman köylerindeki vatandaşların oluşturduğu 6 Orman Yangını Gönüllü Ekibinden toplam 57 kişiye yönelik düzenlenen eğitim Kütahya Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından verildi.


16 saat süren Orman Yangınlarıyla Mücadele, Teorik ve Uygulama Eğitiminde; Temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.


Teorik eğitimin ardından Erdoğmuş Orman Deposunda arazöz, kullanılan diğer ekipmanlar, su, köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleri ile uygulama eğitimi yapıldı.


Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı göstererek "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlara Katılım Belgeleri Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve diğer eğiticiler tarafından yapılan törenle verildi.


Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitime; Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.