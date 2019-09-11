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Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık yangın gözetleme kulesi bahçesine dadanan boz ayı cep telefonu ile kaydedildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık yangın gözetleme kulesi bahçesine dadanan boz ayı cep telefonu ile kaydedildi.


"Kocaoğlan" diye ayıya seslenen Tavşanlı Orman İşletme yangın gözetleme kule görevlileri, daha sonra kendi aralarında "Selfi yapalım mı?" diyerek şakalaşıyor.


Yangın gözetleme kule görevlileri, ayının kule bahçesindeki elmaları sık sık gelip yediğini ve daha sonra gözden kaybolduğunu, kendilerine zarar verecek şimdilik bir durum olmadığını ifade ettiler.

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