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Yangın kuleleri hayati önem taşıyor

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş 2 bin 74 rakımlı Akdağ yangın gözetleme kulesini ziyaret etti.

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş 2 bin 74 rakımlı Akdağ yangın gözetleme kulesini ziyaret etti.


Akdağ tepe noktasında bulunan kule ve çevresinde incelemelerde bulunan Kaymakam Göktaş'a, Şaphane Orman İşletme Şefi Mustafa Şirin ve İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz eşlik etti.


Şaphane Orman İşletme Şefi Mustafa Şirin'den bilgiler alan Kaymakam Göktaş, ''Yangın kulesi ormanlarımız için oldukça önemli bir vazife yapmaktadır. Şuan 2 bin 220 metre yükseklikteki Akdağ'da 2 bin 74 metre yüseklikte bulunan yangın kulemizde incelemelerde bulunduk ve ellerindeki teçhizat ile bizde kontrol yaptık. Sıcaklığın artığı bu günlerde ormanlarımızın kontrolü ve olası bir yangına bu kuleler vasıtasıyla erken müdahale etmek oldukça önemli'' ifadelerini kullandı.

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