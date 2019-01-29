Yangın mağduru aileye devlet şefkati

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde evi yanan aileye kaymakamlık tarafından yeni ev yapılacağı bildirildi.

Kalkan köyünde, bir hafta önce çıkan ev yangınında 67 yaşındaki Havva İşlek ile 30 yaşındaki engelli oğlu Halil İşlek yanarak hayatını kaybetmişti. Yangından yaralı olarak kurtulan baba Mehmet İşlek (68) ve engelli kızı Dilek İşlek (35), yapılan tedavilerinin ardından, aile yakınlarının yardımıyla bahçe evine yerleştirildi. Günlük tedavilerinin Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Bölümü tarafından yapıldığı belirtildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur tarafından, yaralı vatandaşlarla aile yakınlarını ziyaret etti.

Yanan evi inceleyen Halim, devletin şefkat elinin kendilerine uzanacağı ve bahar aylarında evlerinin yeniden yapılacağı müjdesi verildi.

Merhum Havva İşlek'in oğlu Faruk İşlek, "Devletin eli bu gün bize uzandı, bağrımızdaki acıyı hafifletti. Allah razı olsun” dedi.

Babası Mehmet İşlek ve ablası Dilek İşlek'in taburcu olduklarının belirten Faruk İşlek, kendilerine ait bahçe evinde tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Evde tedavisi devam eden Mehmet İşlek, Doktor tavsiyesi ile gün aşırı pansuman ve tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Merhum Havva İşlek'in büyük kızı Zeynep Karaoğlan, “Benin annem çok fedakardı, iki kardeşime kendisini adadı, hiç yanlarından ayrılmazdı, Allah bana bu çocukları böyle verdi deyip kendini feda etti. Bu çocuklara Annem gibi kimse bakamaz, hiçbir zaman çocuklarım yürüyemedi diye isyan etmemiştir. Sürekli mücadele eden annem elindeki bir lokmayı bile onlara paylaştırırdı. Engelli kardeşlerimin her gün çarşaflarını ve kıyafetlerini değiştirirdi. Bu haline herkes imrenirdi. Annem benim bir melek oldu, uçtu gitti, Cennetlik oldu” diye konuştu.

Merhum Havva İşlek'in ortanca kızı Melek Alkan, “Benim annem kardeşlerime 40 senedir bakıyordu. Bu yangında kardeşimi kurtarmak çok mücadele etmiş ama, kendini feda etti. Dünyanın en iyi, en güzel, en kahraman annesidir” diyerek duygularını ifade etti.