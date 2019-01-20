Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve engelli oğlu, gözyaşları arasında defnedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde önceki gün çıkan yangında hayatını kaybeden anne Havva İşlek (67) ve engelli oğlu Halil İşlek'in (30), otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürülen cenazeleri, Simav'da Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgunda bekletildi. Bugün öğle namazı sonrası Kalkan köyü Merkez Camii'nde İlçe Müftüsü Muhammet Aydı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kalkan köyü kabristanında toprağa verildi.

Merhume Havva İşlek'in oğlu Faruk İşlek (30), yangını ilk gören kendisi olduğunu belirterek, ağabeyi Halil'i kurtarmak için annesinin kendini feda ettiğini ifade etti. Havva İşlek'in kardeşi Şükrü Türkmen (61), ablasının evinde 6 kişinin yemek yedikleri sırada yangının çıktığını dile getirdi. Türkmen, "Yangın bacadan ateş almış, alt ve üstten çakılı olan tavan karların etkisiyle çöktü, dumandan hepsi kendini kaybetti. Çocukların biri maalesef yandı. Ablam dönerken yukarı salonda kalmış. Hava ablam engelli oğlu Halil'i kurtarmak için canını feda etti.

Kalkan Köyü Muhtarı İsmail Ayan, "Havva ablamız, çocuğunu kurtarmak için kendi canını feda etmiştir” dedi.

Alınan bilgiye göre baba Mehmet İşlek (68) ve kızı Dilek İşlek (35) de tedavi gördüklerinden dolayı cenaze namazına katılamadı. Cenazeye, Havva İşlek'in kızları Zeynep Karaoğlan, Melek Alkan ile oğlu Faruk İşlek, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fedakar anne Havva İşlek ve engelli oğlu Halil işlek gözyaşları arasında Kalkan köyü kabristanına defnedildi.