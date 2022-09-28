"Yapılan eseri korumak hepimizin görevi"

Halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda imalat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan eserleri korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Işık, "Şehrin merkezinde yer alan ve beş mahalleye hitap eden Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda başlatılan imalat çalışmaları devam ediyor. Park içerisinde yürüyüş yolları imalatı ile havuz ve diğer sosyal donatıların yapımı ile birlikte, Kütahya'nın gözde parklarının başında gelen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, yeni görüntüsü ile şehrin cazibe merkezi olacak" dedi.

Herkesin rahatlıkla gidebileceği ve huzur içinde vakit geçirebileceği bir park oluşturmak için çalışmaların devam ettiği parkı inceleyen Işık, Kütahya'nın modern bir şehir olabilmesi için belediyenin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, hemşehrilerinin de yapılan eserleri korumalarını ve sahip çıkmalarını istedi.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Işık, en kısa sürede Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nın tamamlanacağını ve hizmete gireceğini belirtti.