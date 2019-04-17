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Yaprağı meyvesinden pahalı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sezonun ilk asma yaprağı pazarda kilogramı 8 TL’den satışa sunuldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde sezonun ilk asma yaprağı pazarda kilogramı 8 TL'den satışa sunuldu. Asma yaprağı 8 TL'den satılırken üzümün 5 ile 7 TL'den satılması vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.


Üzümün asma yaprağına göre daha düşük bir seviyeden alıcı bulduğunu belirten 35 yıllık esnaf 60 yaşındaki Suat Tuncer, ''Şuan Alaşehir'de bulunan arazimde sarmalık yapraklar toplanıyor. Fiyatlar düşünce de salamura yaprak toplanmaya başlayacağız. Bu dönemde üreticilerimiz yaprak toplayarak geçiniyor. Büyük bir avantaj. Ancak fazla toplanması üzüme zarar verebilir. Onun için dengeli toplanması gerekiyor. Yaş üzüm 5 ile 7 TL'den alıcı buluyor. Asma yaprağı ise bu hafta ilk olarak Emet pazarında satmaya başladık ve 8 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşlar bu duruma şaşırıyor. Yaprağı meyvesinden pahalı diyorlar. Ancak pazarda durum bu. Kuru üzüm fiyatları bile 8 TL. Yani asma yaprağı ile aynı fiyat'' ifadelerini kullandı.

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