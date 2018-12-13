Yaptıkları projeleri sergilediler

Kütahya'nın Pazarlar Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde yaptığı projeler sergiledi.

Pazarlar Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Meryem Koşal, "2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının ilk 2 ayı süresince öğrencilerimiz Fen bilimleri derslerinde yapmış oldukları çalışmalarını büyük bir heyecan ve gururla sergilediler. Sergimiz 5,6,7 ve 8. sınıf konularını kapsayan bir içeriğe sahiptir. Bu sınıflarda yer alan öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi soyutluktan kurtarıp somutlaştırmaları ve bu sayede daha kalıcı hale getirmeleri amaçlanmıştır. Bilginin somut ve kalıcı hale getirilmesinin yanında bayağı önemsediğimiz bir yararı da şu ki; öğrencilere kendilerini ifade edebilmeleri içir bir fırsat, kendilerinin düşünüp tasarladıkları ürünleri sunuyor olmaları ve yaptıkları çalışmaların bir amaca hizmet ettiğini hissetmeleri başarı duygularını da okşayarak gayretlerini artırıyor. Asıl amacımız olan kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğini görmekten büyük gurur duyduk. Öğrencilerin bir eser inşa ederek insanlara sunması, öğrencilerinin öz güvenini artıracak ve daha büyük projeler yapmasının temelini atacaktır" diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Alime Ergün İse, "Fen Bilimleri dersinde yapmış olduğumuz projelerin sergilenmesi bizlere büyük heyecan ve gurur verdi. Fen Bilimleri dersinde teorik olarak gördüğümüz bilgileri ve projeleri kalıcı hale getirmek bizlerin ufkunu açmaktadır. Fen Bilimleri sergisinin hazırlanmasında bizlere destek olan okul idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. (MB-EFE)