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Yaraladığı domuzun saldırısına uğradı

Kütahya’da bahçesine gelen domuza ateş eden yaşlı adam, yaralı domuzun saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Kütahya'da bahçesine gelen domuza ateş eden yaşlı adam, yaralı domuzun saldırısı sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçesine Bağlı Domurköy köyünde dün akşam bahçesine gelen domuzlara av tüfeğiyle ateş eden Hüsem Sav, yaralı domuzun saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden ağır yaralar alan Hüsem Sav, torunlarının 112 ekiplerine haber vermesi üzerine Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine kaldırıldı. Sav'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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