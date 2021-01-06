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Yaralı köpek için seferber oldular

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpek, jandarmanın dikkati sayesinde tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpek, jandarmanın dikkati sayesinde tedavi altına alındı.


Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyü girişinde devriye faaliyeti esnasında yaralı bir köpek fark eden jandarma ekipleri, köpeği hemen Altıntaş belediyesi ekiplerine teslim ettiler. Trafik kazası geçirdiği ve ayaklarından yaralı olduğu tespit edilen köpek, belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Yaralı köpeğimiz belediye ekiplerimiz tarafından veterinere götürüldü. İlk tedavisi yapıldı. Belediyemiz barınağında veteriner gözetiminde tedavisine devam edilecek'' dedi.

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