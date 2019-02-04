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Yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır arka ayaklarını kullanamadan yaşayan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul’a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır arka ayaklarını kullanamadan yaşayan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul'a götürüldü.


Emet ilçesine bağlı Uzunçam köyünde belirlenemeyen bir nedenle kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır sürünerek yürüyen köpek, köylülerin ihbarı üzerine İstanbul'dan özel olarak gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından yakalanarak İstanbul'a götürüldü.


Yasin Yılmaz, ''Kütahya'dan felçli olarak aldığımız köpeğin kliniğe yatışı yapıldı.Röntgenleri çekildi, kalçasında kırıklar var. 1 ayağında his diğer ayağına göre daha çok. Ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Henüz 6-7 aylık bir yavru. Başına ne geldiği bilinmiyor, ancak ağır bir darbe aldığı belli. Klinikte elimizden gelen tüm gayretle tedavi etmeye çalışyoruz '' diye konuştu.

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