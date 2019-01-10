Yaralı köpek yavrusunu muhtar sahiplendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mahalle Muhtarı Ali Çalışkan, ilkokulun bahçesinde yaralı halde bulduğu köpek yavrusunu veterinere tedavi ettirerek bakımını üstlendi.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, sabah saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu kantininin önünde yaralı bir halde bulduğu köpek yavrusunu tedavi ettirmek için Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt ile beraber veteriner kliniğine götürdüklerini belirterek, “Burada Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut tarafından köpeğin karnındaki 20 santimetrelik kesik bölgeye dikiş atılarak antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yavru köpeğin sıfırın altında 15 derecelere düşen hava sıcaklığında sokakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Şu anda yavru köpeği evimin avlusundaki kapalı bir alanda besliyorum. Tamamen sağlığına kavuşuncaya kadar yavrunun bakımına devam edeceğim. Tamamen sahiplenmeyi de düşünüyorum” diye konuştu.

Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, Mahalle Muhtarı tarafından kliniğe getirilen ve karın altı bölgesinde yaklaşık 15-20 santimetre açık yara bulunan köpek yavrusunun yarasına dikiş atarak antibiyotik ve vitamin takviyesi yaptığını, yavru köpeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.