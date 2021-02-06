İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı köpekler özel izinle İstanbul'a tedavi için götürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, özel izinle gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından İstanbul’a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, özel izinle gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından İstanbul'a götürüldü.



SOHAYKO Derneği Görevlisi Taner Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesindeyiz. Elif Hanım'ın çağrısı üzerine geldik. Özel izinlerimizi aldık. 2 tane köpek sakat. Onları alıp İstanbul'a götüreceğiz. Biz dernek olarak olağan üstü durumlarda bile sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce iyileşirler'' dedi.



Hayvan sever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 2 tane yaralı köpeğimiz var. Araba çarpmış. Vurup kaçmışlar. Hayvan sever Mehmet Hacıoğlu ve Hisarcık Belediyesi Zabıta ekipleri yaralı köpekleri bize getirdi. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul'a gönderiyoruz. Emet'ten neden çok yaralı köpek çıkıyor diyorlar. Aslında öyle değil. Bana bölgede ihbarlar geliyor. Hisarcık ilçemizden geldiği gibi. Bende bunları İstanbul'a tedavi için SOHAYKO Derneği vasıtasıyla gönderiyorum. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.