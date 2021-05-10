Yaralı leylek sağlığına kavuştu

Kütahya'da bir süre önce Galericiler sitesinden yaralı halde getirilen leyleğin Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakımevinde tedavisinin yapılarak doğal hayata bırakıldığı bildirildi.

Nisan ayı içinde galericiler sitesinden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakımevine yaralı durumda getirilen leylek, görevli veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından leylek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yıl içinde göç eden leyleklerin ve diğer hayvanların zaman zaman istenmeyen kazaların yaşanması sonucu yaralandığını ifade eden Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu ve bunun gibi vakalarla karşılaştıklarını ve anında yaralı hayvanlara müdahale ederek tedavilerinin yapıldığını ifade ettiler.