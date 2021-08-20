Yaralı leylek tedavi altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Emet Orman İşletme Şefliği personeline teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Emniyet Müdürlüğü binası yanında uçamayan ve yaralı olduğu tespit edilen bir leylek bulundu. Vatandaşlar tarafından yetkili merciler arandıktan sonra yaralı leylek Emet Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından tedavi için götürüldü.

Yaralı leyleğin tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.