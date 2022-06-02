İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı yaban ördeği barınağa teslim edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı yaban ördeği tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı yaban ördeği tedavi altına alındı.


Tavşanlı ilçesi Kütahya karayolu Çobanköy kavşağında 11 yavrulu yaralı yaban ördeği ailesi, hayvan sever öğrenci Beren Aydın tarafından Tavşanlı belediyesi barınağına teslim edildi.


Aslanbey ilkokulu 2. sınıfı öğrencisi Beren Aydın, babası ile gezintiye çıktığı esnada gördüğü yavru ördeklerin annesinin yaralı olduğunu fark etti. Daha sonra babası Murat Aydın ile birlikte yaralı ördek ve yavrularını Tavşanlı Belediyesi barınağına teslim ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.