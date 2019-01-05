Yardımlar için “Güç Birliği” oluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yardım kampanyaları bundan sonra oluşturulan yardım platformu aracılığıyla planlı olarak gerçekleştirilecek. Belediye ve 12 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform ilk kampanyasını Cinderes'teki Türkmenler için düzenledi. Devam eden bu kampanya ile toplanan yardımlar 11 ocak cuma günü dualarla gönderilecek.

Tavşanlı'da Belediye ile 12 vakıf ve dernek, organize edilecek olan yardım kampanyaları noktasında güç birliği oluşturdu. Belediye Başkanı Mustafa Güler başkanlığında bir araya gelen dernek ve vakıf temsilcileri, Cinderes'teki Türkmen kardeşlerimiz için ortak başlatılan kampanya hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, toplantıda yaptığı konuşmasında önceden beri hedefinin bu birlikteliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Kadirşinas Tavşanlı halkının bu tür yardımlara daima destek verdiğine işaret eden Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Daha önce yardım kampanyaları hep münferit olarak yapılıyordu. Ancak benim temennim ilçemizdeki tüm STK'larla omuz omuza vererek ortak bir çalışma gerçekleştirmekti. Bunun en önemli adımını atmış bulunmaktayız. Burada bulunan siz temsilcilere bu birlikteliğe katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye pasajındaki bir işyerini yardım kampanyaları için tahsis ettiklerini kaydeden Başkan Güler, “Suriye, Filistin, Yemen, Bayırbucak, Filistin ve Arakan gibi bölgelerde muhtaç durumdaki insanlara daima el uzattık. Bu kampanyaları tüm STK'lar ile birlikte ortak düzenlersek, o an nerede yardıma ihtiyaç varsa hep birlikte oraya yoğunlaşır, düzenli ve planlı şekilde bir kampanya yürütürüz. Oluşturduğumuz bu yardım platformu ile bundan sonra hep birlikte çalışacağız. Bu platformumuzun daha da büyümesini arzu ediyorum” diye konuştu.

Başkan Güler ayrıca Cinderes için toplanan malzemelerin paketlenmesinde ve istifinde gönüllü olarak yardımcı olmak isteyen vatandaşların Cuma gününe kadar Belediye Pasajı'nda oluşturulan irtibat bürosuna başvurmalarını istedi.

Bu arada Cinderes'teki operasyon bölgesindeki Türkmenler için toplanan yardım malzemeleri 11 Ocak Cuma günü Cuma namazını müteakip Cumhuriyet Meydanı'ndan dualarla gönderilecek.