İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarım asırlık asker uğurlama merasimi korona virüs tedbirleri ile yapıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de yarım asırlık asker uğurlama töreni korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de yarım asırlık asker uğurlama töreni korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı.


Köy meydanında toplanan askerler korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini takarak ve sosyal mesafeye koruyarak dizildiler. Köylüler sosyal mesafeyi koruyarak meydanda dua ettiler. Ardından askerler için para toplandı. Toplanan paralar askerlere teslim edildi. Köylüler yarım asırdır devam eden bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.