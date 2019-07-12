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Yarım asırlık birikimi kitaplaştırılıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Ahmet Yaşar Çakmak, 3.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Ahmet Yaşar Çakmak, 3. Kitabı Zembil'i okurları ile buluşturmaya hazırlanıyor. 2014 yılında yayına sunulan ilk çalışması "Nakkalü'l Ulum" daha sonra da 2017 yılında yayınlanan Kalpleri Akord´un ardından önümüzdeki günlerde Zembil raflardaki yerini alacak. Kitapların hazırlık çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakmak, “Mart 2006 yılında Tavşanlı´da bir vakfın salonunda bize ayrılan Salı günleri yatsıyı müteakip sohbetle görevlendirildik. Halen de devam ettiğimiz bu hizmetler esnasında dostlarımızın, ailemin ve fedakâr oğlum Hasan Hüseyin, sadık kızım Sadıka, gayretli damadım Ahmet ve başörtüsü sorunundan dolayı yıllarca öğretmenlik yapamayan sabırlı gelinim Ayşe'nin teşvikleri ile yayınlanan bu yazılar ile yapılan sohbetlerin bir kitap haline getirilmesi düşünüldü” diyerek yılların birikiminin daha fazla kişiye ulaşması için kitap haline ulaştırıldığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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