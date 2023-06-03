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Yarım saatte 30 çöp poşeti doldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gençler ve öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençler ve öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile etkinlik düzenlendi.


Öğrencilerin çevre sorumluluğu ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile “Doğayı kirletmeyelim, kirletmeyin “ projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tavşanlı Gençlik Merkezi, gönüllü gençler ve öğrencileri Yeniköy ile Derbent köyleri arasındaki Kösekalfa mesire alanında temizlik yaparak yürüyüş gerçekleştirdiler.


Gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık yarım saat içerisinde 30 çöp poşeti doldu.


Toplanan çöpler il özel idaresi araçları ile geri dönüşüme götürüldü.

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