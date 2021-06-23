Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitime devam eden öğrenciler arasında yapılan "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında her yıl Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitime devam eden öğrenciler arasında yapılan "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda yapılan törenle verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur, Mehmet Zorlu, İrfan Kanık, dereceye giren öğrenciler, öğrenci velileri ve öğrenci yakınları, öğrencileri okul idareci ve öğretmenleri katıldı.

Programda konuşan Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, dereceye giren öğrencilerin ülke genelinde derece yapacak kalitede eserler ortaya koyduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti.

Törende ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, "edebi eser" türü ve "görsel eser" türü olmak üzere iki kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.