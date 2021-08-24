İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.


Müdür Başyiğit, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, idarecilerini ve velilerini tebrik ederek, öğrencilerin bu tür yarışmalara ilgi göstermelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.