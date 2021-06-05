Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaokul koordinatörlüğünün ortaokullara yönelik düzenlediği "Hadi Beni İkna Et" Münazara Yarışmasının gerçekleştirilen Kütahya finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenler, öğrencilerin okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı ve Şube Müdürü Mustafa Topuz verdi. Müdür Hasan Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, TÜGVA'nın ortaokullara yönelik "Kitap Kurdu", "Çizimlerle Kırk Hadis", "Yaz Okulu" gibi birçok etkinliğinin bulunduğunu belirterek öğrencileri bu etkinliklere davet etti.