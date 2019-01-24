Yarıyıl tatilinde 'Spor kursları' yoğun ilgi görüyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yarı yıl tatilinde açılan spor kurslarına yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Voleybol ve futbol kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirten Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini değerlendirmek için spor kursu açmamız konusunda talepte bulundular. Bizde kurum olarak hemen futbol ve voleybol kurslarını açtık. Böylece ortaokul ve lise öğrencilerimiz her gün spor yapma imkanı buluyor ve bizlerde onları yeteneklerine göre ayırabiliyoruz'' diye konuştu.