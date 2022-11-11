Yaşam Parkı gün sayıyor

Altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle şehrin geleceğe taşımayı hedefleyen Kütahya Belediyesi, Yaşam Parkı'ndaki çalışmalarda son aşamaya geldi.

kentte yaşanabilir alanları artırmayı hedefleyen Kütahya Belediyesi, çevre yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Daha önce altyapısı ve yürüyüş yolları tamamlanan Yaşam Parkı'nda aydınlatma direklerinin montajı devam ediyor. Parka son dokunuşları yapan ekipler, bir taraftan da parkın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yapıyor.

Vatandaşların güvenle ve konforla kullanabileceği bir park oluşturmak için yapılan çalışmalarla Yaşam Parkı, Kütahya'nın cazibe merkezlerinden biri olacak.