Yaşam savaşını 53 gün sonra kaybetti

Kütahya’da geçen ay bir arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'da geçen ay bir arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balıklı Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı esnafından R.N,'nin, tamir ettirdiği tüfeğini çay ocağında denediği sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Hakkı Gültekin (73), tedavi altına alındığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olaydan 53 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.N., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.