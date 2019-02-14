Yasin Demirci: Esnaf büyürse ülke de büyür

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sanayi esnafı için yatırımlar devam ediyor.

Tavşanlı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, Küçük Sanayi Sitesi çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yasin Demirci, "Sanayi için yatılı eğitim merkezi 100 yataklı, 14 derslikli Milli Eğitime ait olacak olan yatılı Mesleki Eğitimimiz projesini Bakanımız, Valimiz, Milli Eğitim ve biz imzaladık ve harekete geçti. Daha sonra bizler Bakanımıza sanayi ile ilgili Tavşanlı'nın Küçük Sanayi Sitesi ve Sanayi Gelişimi ile ilgili dosya verdik. Bu dosyadan sonra biz de genel müdürlüğünden ve daire başkanından arka arkaya telefonlar geldi. Sanayi ile ilgili beklentilerimizi ve acil beklentileriniz nelerdir ? diye. Biz de acil beklentilerimizin içerisine daha önce hazırlamış olduğumuz sosyal tesislerin üzerindeki 10 derslikli yerimiz, bilişim teknolojileri iş eğitim merkezi olarak hazırlamıştık. Bunu şimdi yatılı eğitim merkezinin bir dalı olarak Milli Eğitime ve Mesleki Eğitime devredeceğiz. Devrettiğimiz zaman da acil olarak bize 5 derslik yerine bilgisayar ve yazılım bölümü, proje bölümü ve kütüphane gibi temelde acil olarak kurs verebilecek noktalarımızı biz nasip olursa Mayıs ayına kadar bitirip hazır hale getireceğiz. Bunun teknik donanımlarını Milli Eğitim sağlayacak. Nasip olursa Mayıs ayında bizim sanayi sitemizdeki salonumuzda ve dersliklerimizde eğitim verilebilir hale gelecek. 100 yataklı olan yerde 3 yıl içerisinde Allah nasip ederse tamamlanacak. Müteahhitimiz sağ olsun , 'ön çalışmayı biz yaparız, gerekli her türlü de desteği veririz' demesi bizi de heveslendirdi" dedi.