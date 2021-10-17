Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kütahya'nın Güllüdere köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Köyde yalnız yaşayan Hasan Talas'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler ve dumanları gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundular. Bu arada, köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelmeden yangını kontrol altına alan köylüler, evin sahibi 89 yaşındaki Hasan Talas'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Daha sonra olay yeterine intikal eden ekipler, söndürme çalışmasına devam etti.

Yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, Talas'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.