İhlas Haber Ajansı

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Yaşlı adamı ölüm sokakta yakaladı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 57 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 57 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Fatih Cami yanında bulunan sokakta meydana geldi. Emekli olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Bekir Memiş, Fatih Caminin yanında bulunan sokakta aniden yere yığıldı. Durumu görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bekir Memiş hayatını kaybetti. Memiş'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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