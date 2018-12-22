İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı teyzeler bağımlılık eğitimi alıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin köylerde de devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin köylerde de devam ettiği bildirildi. Eğitimlere 70 yaşındaki bayanların da katılması ilginç görüntüler oluşturdu.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Rehber öğretmen Ercan Yayla eğiticiliğinde yetişkinlere ve ebeveynlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi Kızık Köyünde devam etti. Yaklaşık 15 kadından oluşan ebeveyn grubuna sağlıklı yaşam, tütün, alkol, teknoloji bağımlılıkları eğitimi verildi. Kadınların ilgi ile takip ettiği eğitim soru cevap etkinlikleri içinde tamamlandı. Eğitime özellikle yaşlı kadınların büyük ilgi göstermesi takdirle karşılandı.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.