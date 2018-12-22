Yaşlı teyzeler bağımlılık eğitimi alıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin köylerde de devam ettiği bildirildi. Eğitimlere 70 yaşındaki bayanların da katılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Rehber öğretmen Ercan Yayla eğiticiliğinde yetişkinlere ve ebeveynlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi Kızık Köyünde devam etti. Yaklaşık 15 kadından oluşan ebeveyn grubuna sağlıklı yaşam, tütün, alkol, teknoloji bağımlılıkları eğitimi verildi. Kadınların ilgi ile takip ettiği eğitim soru cevap etkinlikleri içinde tamamlandı. Eğitime özellikle yaşlı kadınların büyük ilgi göstermesi takdirle karşılandı.(YD-EFE)