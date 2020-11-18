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Yatırımcıya yüzde 50 hibe desteğiyle makine ve ekipman

Kütahya’nın Belkavak köyünde Ahmet Artıran isimli yatırımcının Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.

Kütahya'nın Belkavak köyünde Ahmet Artıran isimli yatırımcının Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.Etap uygulamaları kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle aldığı makine ve ekipmanları kullanmaya başladığı bildirildi.


Ahmet Artıran isimli yatırımcı yeni yaptırdığı ahır için yüzde 50 hibe desteğiyle 1 adet yem karma ve dağıtma römorku, 1 adet gezer sistem süt sağım sistemi, 3 adet hayvan kaşıma fırçası, 40 adet hayvan yatağı, 20 adet yatak durak demiri, 20 adet yemlik kilit seti, 2 adet 110 litre donmaz hayvan suluğu ve 12 adet şamandıralı havyan suluğu için toplam 46 bin 135 TL hibe almaya hak kazandı.

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