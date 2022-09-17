Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu araç altından çıkarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekibi ve çevre temizlik işçisi ortak çalışması ile kurtarıldı.

Tavşanlı Yeni Mahalle İstiklal Caddesinde park halinde bulunan 43 AHJ 489 plakalı otomobilin yanından geçen duyarlı bir vatandaş kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini anlayan vatandaş, itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Aracın kime ait olduğu bilinmemesi üzerine Polis ekiplerine de haber verilerek kedinin araç altından kurtarılması için çalışma başladı.

Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından cep telefonundan kedi sesi, kap içerisinde süt verilmesi gibi çeşitli yöntemlerle yavru kedi çıkartılmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu çevre temizlik görevlisinin de girişimiyle yavru kedi araç tampon kısmından yaklaşık 1 saatlik çalışma ile çıkarıldı.

Yavru kedi, itfaiye erleri tarafından Belediyeye ait barınağa götürüldü.