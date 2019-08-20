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Yaya geçitlerine düzenleme

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda yaya geçitlerindeki yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda yaya geçitlerindeki yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Gerek araç gerekse yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yaya geçitlerinde İl Trafik Komisyonu tarafından yapılan düzenleme kapsamında Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde yaya önceliğine vurgu yapan yer işaretlemeleri ile dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarılarak yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrimizin farklı bölgelerinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

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