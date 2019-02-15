Yaya öncelikli bilinci için denetimler sıklaştırıldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimler sonucu 1 günde toplamda 100 araç denetlendi 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Karayolları trafik kanununa göre trafikte yayaya öncelik vermeyen sürücüler için denetimler sıklaştırıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimler sonucu 1 günde toplamda 100 araç denetlendi 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Trafik daire başkanlığı tarafından ülke genelinde yaya öncelikli trafik bilinci oluşturmak amacıyla özel denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kütahya'da da Atarük Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi Asım Gündür Caddesi başta olmak üzere çok şehrin işlek caddeve kavşaklarında ekipler denetim uygulamalarını yaptı. Denetimlerde uygulanan cezai işlemler ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Işıklı yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücüye uygulanan ceza miktarının alt limiti 235 liradan başlarken, ışıksız yaya geçitlerindeki ceza miktarı ise 488 lira olarak uygulanıyor. Denetimler 100 araç denetlenirken 12 araca ise cezai işlem uygulandı.