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Yaz Kur'an Kursu kız öğrencilerinden 15 Temmuz Programı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yaz Kur’an Kursu kız öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yaz Kur'an Kursu kız öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi.


Müftülük İlçe Gençlik Koordinatörleri Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan ve Kuran Kursu Öğreticisi Ayşe Tekin tarafından hazırlanan Belediye Düğün Salonundaki program saygı duruşu İstiklal Marşı ve Aşr-ı Şerif'in okunmasıyla başladı.


Daha sonra öğrenciler tarafından Ömer Halisdemir'in şehit olma anı tiyatro şeklinde anlatıldı. Okunan 30 kuş şiiri büyük beğeni toplarken, program şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatminin duasının okunmasıyla sona erdi.


Davetliler tarafından çok beğenilen program çıkışında katılımcılara kek, meyve suyu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunca hazırlanan bir tarafında Türk Bayraklı Türkiye haritası, bir tarafında ise Arapça ve Türkçesiyle beraber ”Vatan sevgisi imandandır “ Hadis-i Şerif'inin yer aldığı kitap ayraçları dağıtıldı.

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